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Росія підготувалася до відступу з Херсона – західний чиновник

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 21:34

Росія підготувала підґрунтя для виведення своїх військ з Херсона – найбільшого українського міста, яке її війська окупували з часу повномасштабного вторгнення в Україну в лютому.

Про це в розмові зі ЗМІ в четвер заявив високопоставлений західний посадовець, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, за останні пару тижнів українська армія досягла "вражаючих" успіхів у кампанії з повернення території, окупованої російськими силами. Вони ж натомість були змушені перейти до більш оборонної позиції; крім того, їм "критично не вистачає боєприпасів".

"Ми впевнені у наших висловлених раніше попередженнях щодо перспектив відходу російських військових з їхнього херсонського плацдарму. План майже точно розроблявся дуже заздалегідь", – цитує західного посадовця Politico.

Росія, як вважається, тимчасово посилила свої сили під Херсоном для прикриття відступу на східний берег Дніпра, а також наказала цивільному населенню евакуюватися з окупованих нею районів Херсонщини на західному березі.

Нагадаємо, 27 жовтня український Центр національного спротиву повідомив, що росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію в Херсонській області на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона. До цього їх спонукав контрнаступ ЗСУ та руйнування мостів через ріку.

Раніше в четвер стало відомо, що в Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації.

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Як повідомлялося, британська розвідка вважає, що виїзд населення та вивезення останків Потьомкіна з Херсона передують намірам Росії прискорити вихід із цього району.

Теми: ХерсонвійнаРосія
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