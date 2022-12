Міністр юстиції Німеччини: "Північний потік-2" – наш внесок у розв’язання війни в Україні

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Берлін несе відповідальність за повномасштабну агресію Росії в Україні, оскільки підтримав будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бушманн сказав у вітальному слові на зустрічі міністрів юстиції країн "Групи семи" у вівторок.

"З урахуванням того, що ми робимо сьогодні, рішення про реалізацію "Північного потоку-2" після анексії Криму в 2014 році було внеском Німеччини у розв'язання війни в Україні. Вважаю, що наш обов'язок – дивитися правді в очі і робити з неї правильні висновки", – заявив він.

Цитата Бушманна була також поширена на сторінці міністерства юстиції Німеччини у Twitter.

Wir stehen fest an der Seite der 🇺🇦. Aber wir müssen auch deutlich sagen: Das Festhalten an #Nordstream2 war als Antwort auf die Annexion der Krim aus heutiger Sicht der deutsche Beitrag zum Ausbruch des Krieges, so Bundesjustizminister @MarcoBuschmann bei #G7Justice. pic.twitter.com/LfiBTDouxT