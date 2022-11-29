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Міністр юстиції Німеччини: "Північний потік-2" – наш внесок у розв’язання війни в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 23:14
Міністр юстиції Німеччини: Північний потік-2 – наш внесок у розв’язання війни в Україні
Марко Бушманн, скриншот

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Берлін несе відповідальність за повномасштабну агресію Росії в Україні, оскільки підтримав будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бушманн сказав у вітальному слові на зустрічі міністрів юстиції країн "Групи семи" у вівторок.

"З урахуванням того, що ми робимо сьогодні, рішення про реалізацію "Північного потоку-2" після анексії Криму в 2014 році було внеском Німеччини у розв'язання війни в Україні. Вважаю, що наш обов'язок – дивитися правді в очі і робити з неї правильні висновки", – заявив він.

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Цитата Бушманна була також поширена на сторінці міністерства юстиції Німеччини у Twitter.

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Глава німецького Мін’юсту не вперше публічно критикує рішення про будівництво "Північного потоку-2". У жовтні він висловив думку, що політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.

Німеччина лише за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну скасувала сертифікацію "Північного потоку-2", а німецька влада не раз наголошувала, що відновлювати роботу трубопроводу не буде.

Сама ж Ангела Меркель казала, що не вважає хибним своє рішення дозволити будівництво "Північного потоку-2" і що це поставило Україну в більш вразливу позицію щодо Росії.

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2
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