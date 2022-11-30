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Министр юстиции Германии: "Северный поток-2" - наш вклад в развязывание войны в Украине

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 00:14
Марко Бушманн

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Берлин несет ответственность за полномасштабную агрессию России в Украине, поскольку поддержал строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бушманн сказал в приветственном слове на встрече министров юстиции стран "Группы семи" во вторник.

"С учетом того, что мы делаем сегодня, решение о реализации "Северного потока-2" после аннексии Крыма в 2014 году было вкладом Германии в развязывание войны в Украине. Считаю, что наш долг - смотреть правде в глаза и делать из нее правильные выводы", - заявил он.

Цитата Бушманна была также распространена на странице министерства юстиции Германии в Twitter.

Глава немецкого Минюста не впервые публично критикует решение о строительстве "Северного потока-2". В октябре он высказал мнение, что политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине.

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Германия всего за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину отменила сертификацию "Северного потока-2", а немецкие власти не раз подчеркивали, что возобновлять работу трубопровода не будут.

Сама же Ангела Меркель в июне заявляла, что не считает ошибочным свое решение разрешить строительство "Северного потока-2" и что это поставило Украину в более уязвимую позицию по отношению к России.

Темы: ГерманияСеверный поток-2
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