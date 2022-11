Министр юстиции Германии: "Северный поток-2" - наш вклад в развязывание войны в Украине

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Берлин несет ответственность за полномасштабную агрессию России в Украине, поскольку поддержал строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бушманн сказал в приветственном слове на встрече министров юстиции стран "Группы семи" во вторник.

"С учетом того, что мы делаем сегодня, решение о реализации "Северного потока-2" после аннексии Крыма в 2014 году было вкладом Германии в развязывание войны в Украине. Считаю, что наш долг - смотреть правде в глаза и делать из нее правильные выводы", - заявил он.

Цитата Бушманна была также распространена на странице министерства юстиции Германии в Twitter.

Wir stehen fest an der Seite der 🇺🇦. Aber wir müssen auch deutlich sagen: Das Festhalten an #Nordstream2 war als Antwort auf die Annexion der Krim aus heutiger Sicht der deutsche Beitrag zum Ausbruch des Krieges, so Bundesjustizminister @MarcoBuschmann bei #G7Justice. pic.twitter.com/LfiBTDouxT