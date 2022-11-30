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Зеленська закликала Британію стати "світовим лідером справедливості"

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 00:55
Олена Зеленська, фото: ОПУ

Перша леді України Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства, закликавши британський парламент і уряд стати лідером глобальних зусиль щодо створення спеціального трибуналу над Росією.

Джерело: пресслужба Офісу президента України

Деталі: Зеленська закликала британську владу сприяти ухваленню підготовленої Україною резолюції Генеральної асамблеї ООН про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Пряма мова: "Сьогодні я прошу вас – ні більше ні менше – стати світовим лідером справедливості. Для України, але й для світу! Бо справедливість потрібна не лише нам і всім нашим постраждалим. Вона потрібна, щоб світ продовжував жити відповідно до цінностей гуманізму, а не права сильного, як хотів би загарбник. Справедливість потрібна, щоб вижив увесь світ".

 
Зеленська на зустрічі з британськими парламентарями

фото: ОПУ

Довідково: Підготовлена Україною резолюція аналогічна Сент-Джеймській декларації часів Другої світової війни, коли 13 січня 1942 року був підписаний документ, який фіксував волю притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та злочинах проти миру. На цій основі згодом відбувся Нюрнберзький трибунал.

Теми: Велика БританіяУкраїнасудРосія
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