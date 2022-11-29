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Зеленская призвала Британию стать "мировым лидером справедливости"

"Украинская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 23:55
Зеленская призвала Британию стать мировым лидером справедливости
Елена Зеленская, фото: ОПУ

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед парламентом Соединенного Королевства, призвав британский парламент и правительство стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала над Россией.

Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Детали: Зеленская призвала британские власти способствовать принятию подготовленной Украиной резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

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Прямая речь: "Сегодня я прошу вас – ни больше ни меньше – стать мировым лидером справедливости. Для Украины, но и для мира! Потому что справедливость нужна не только нам и всем нашим пострадавшим. Она нужна, чтобы мир продолжал жить в соответствии с ценностями гуманизма, а не права сильного, как хотел бы захватчик. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир".

 
Зеленская на встрече с британскими парламентариями
фото: ОПУ

Справка: Подготовленная Украиной резолюция аналогична Сент-Джеймской декларации времен Второй мировой войны, когда 13 января 1942 года был подписан документ, который фиксировал волю привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлениях против мира. На этой основе впоследствии состоялся Нюрнбергский трибунал.

Темы: ВеликобританияУкраинасудРосcия
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