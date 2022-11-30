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Німеччина передасть Україні ще 350 генераторів

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 01:14
Ілюстративне фото GETTY IMAGES

За підсумками телефонної розмови президента Володимира Зеленського й канцлера Німеччини Олафа Шольца німецький уряд повідомив про передання Україні додаткових 350 генераторів на тлі російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штефен Гебештрайт, передає "Європейська правда".

"На сьогоднішній день уряд Німеччини надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури на суму близько 56 мільйонів євро та надає понад 350 генераторів", – зазначив він.

За словами Гебештрайта, Зеленський і Шольц також обговорили підтримку України з боку Німеччини в контексті протиповітряної оборони й довгострокової відбудови.

Він додав, що канцлер та президент України "домовилися продовжувати тісний та конструктивний обмін думками та залишатися у тісному контакті".

Як повідомляла українська сторона, президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорив співпрацю задля захисту України від ракетних ударів РФ.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що не бачить можливості для переговорів про можливе перемир'я між Росією та Україною. Він також закликав до посилення допомоги Україні у зв'язку з масовим руйнуванням енергетичної інфраструктури в Україні.

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Теми: НімеччинаШольцелектроенергіяУкраїна
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