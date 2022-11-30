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Германия передаст Украине еще 350 генераторов

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 00:14
Германия передаст Украине еще 350 генераторов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

По итогам телефонного разговора президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца немецкое правительство сообщило о передаче Украине дополнительных 350 генераторов на фоне российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает "Европейская правда".

"На сегодняшний день правительство Германии предоставило краткосрочную финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры на сумму около 56 миллионов евро и предоставляет более 350 генераторов", – отметил он.

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По словам Гебештрайта, Зеленский и Шольц также обсудили поддержку Украины со стороны Германии в контексте противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления.

Он добавил, что канцлер и президент Украины "договорились продолжать тесный и конструктивный обмен мнениями и оставаться в тесном контакте".

Как сообщала украинская сторона, президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом обсудил сотрудничество для защиты Украины от ракетных ударов РФ.

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Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не видит возможности для переговоров о возможном перемирии между Россией и Украиной. Он также призвал к усилению помощи Украине в связи с массовым разрушением энергетической инфраструктуры в Украине.

Темы: ГерманияШольцэлектроэнергияУкраина
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