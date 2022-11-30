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У Чехії пропонують відключити посольство РФ від електрики, щоб там "відчули на смак власні ліки"

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 02:05
ФОТО PIXABAY

Чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" опублікувала петицію з пропозицією відключити електроенергію будівлям, які належать посольству Російської Федерації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Петиція є відповіддю на системне руйнування енергетичної інфраструктури України російськими окупантами.

"Росія вочевидь вирішила зламати Україну темрявою і морозами. Як вищий моральний принцип, просимо відповідні державні та приватні енергорозподільчі компанії дати російським дипломатам у Празі відчути на собі смак власних ліків. Вимагаємо відключити всі будівлі, що належать Російській Федерації, від газу, води та електроенергії", – йдеться у тексті петиції.

У петиції згадується про масовані російські ракетні обстріли України, які протягом останніх тижнів були спрямовані на електро-, тепло- та водопостачальні підприємства.

"Ця нова фаза війни має катастрофічний, і до того ж щоденний, вплив на життя цивільного населення. Без світла і води залишилися не тільки квартири, школи і дитячі садки, магазини і виробничі підприємства, а й, наприклад, лікарні", – пишуть автори.

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Проєкт "Подарунок для Путіна" спрямований на підтримку України, яка з лютого протистоїть повномасштабному російському вторгненню. У його межах нещодавно чехи передали танк Т-72 для української армії.

Теми: ЧехіяПосол Росіїелектроенергія
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