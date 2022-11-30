Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чехии предлагают отключить посольство РФ от электричества, чтобы там "почувствовали вкус своих лекарств"

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 02:05
ФОТО PIXABAY

Чешская общественная инициатива "Подарок для Путина" опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, которые принадлежат посольству Российской Федерации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Петиция является ответом на системное разрушение энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами.

"Россия явно решила сломать Украину темнотой и морозами. Как высший моральный принцип, просим соответствующие государственные и частные энергораспределительные компании дать российским дипломатам в Праге почувствовать на себе вкус собственных лекарств. Требуем отключить все здания, принадлежащие Российской Федерации, от газа, воды и электроэнергии", – говорится в тексте петиции.

В петиции упоминается о массированных российских ракетных обстрелах Украины, которые в течение последних недель были направлены на электро-, тепло- и водоснабжающие предприятия.

"Эта новая фаза войны имеет катастрофическое, и к тому же ежедневное, влияние на жизнь гражданского населения. Без света и воды остались не только квартиры, школы и детские сады, магазины и производственные предприятия, но и, например, больницы", – пишут авторы.

ВИДЕО ДНЯ

Проект "Подарок для Путина" направлен на поддержку Украины, которая с февраля противостоит полномасштабному российскому вторжению. В его рамках недавно чехи передали танк Т-72 для украинской армии.

Темы: ЧехияПосол Россииэлектроэнергия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

День ЧМ-22: сенсационная победа Австралии, Польша в плей-офф

Кроме посольства подозрительный пакет получила испанская компания, чье оружие получает Украина

6 миллионов абонентов без света, Зеленский требует справедливости и понятности

РФ не прекратит ракетные удары по Украине, а боевые действия с наступлением зимы не остановятся – Белый дом

В четверг в Киеве продолжатся экстренные отключения света

Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Все новости...
Чехия
В Праге сотни людей вышли на протест против правительства Фиалы
Чехия сможет принять зимой не больше "десятков тысяч" украинских беженцев
Прага передает сотни единиц оборудования, чтобы обеспечивать тепло и свет для Киева и Николаева
Последние новости
03:30
Еврокомиссия потратила почти €400 тысяч на виртуальную "вечеринку", куда пришли пять человек
02:42
фотоСМИ показали фортификационные сооружения врага возле Бахмута
01:54
Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку NASAMS для Украины
01:27
США могут значительно расширить масштабы боевой подготовки ВСУ – CNN
00:46
Кулеба обсудил с МИД Дании поддержку Украины и усилия по реализации формулы мира
00:03
Германия и Норвегия просят НАТО помочь в защите подводной инфраструктуры
23:59
В ЕС фиксируют наибольшее за шесть лет количество заявок на получение убежища
23:33
Зеленский: Будем верить, что война закончится в ближайшие месяцы
23:32
Демократы выбрали нового лидера в Палате представителей США после Пелоси
23:11
День ЧМ-22: сенсационная победа Австралии, Польша в плей-офф
Все новости...