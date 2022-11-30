В Чехии предлагают отключить посольство РФ от электричества, чтобы там "почувствовали вкус своих лекарств"

Чешская общественная инициатива "Подарок для Путина" опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, которые принадлежат посольству Российской Федерации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Петиция является ответом на системное разрушение энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами.

Реклама:

"Россия явно решила сломать Украину темнотой и морозами. Как высший моральный принцип, просим соответствующие государственные и частные энергораспределительные компании дать российским дипломатам в Праге почувствовать на себе вкус собственных лекарств. Требуем отключить все здания, принадлежащие Российской Федерации, от газа, воды и электроэнергии", – говорится в тексте петиции.

Dáme ruské ambasádě v Praze ochutnat jejich vlastní polívčičku. Máme https://t.co/sOl6gWvHqX petici. Chceme aby dodavatelé energií a vody odpojili všechny budovy v Praze, které patří Ruské Federaci. Ať taky po tmě mrznou, stejně jako třeba lidé v Kyjevě. Za podpis a retweet díky. pic.twitter.com/5nWcjzIrfJ — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 29, 2022

В петиции упоминается о массированных российских ракетных обстрелах Украины, которые в течение последних недель были направлены на электро-, тепло- и водоснабжающие предприятия.

ВИДЕО ДНЯ

"Эта новая фаза войны имеет катастрофическое, и к тому же ежедневное, влияние на жизнь гражданского населения. Без света и воды остались не только квартиры, школы и детские сады, магазины и производственные предприятия, но и, например, больницы", – пишут авторы.

Проект "Подарок для Путина" направлен на поддержку Украины, которая с февраля противостоит полномасштабному российскому вторжению. В его рамках недавно чехи передали танк Т-72 для украинской армии.