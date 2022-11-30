В Чехии предлагают отключить посольство РФ от электричества, чтобы там "почувствовали вкус своих лекарств"

Чешская общественная инициатива "Подарок для Путина" опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, которые принадлежат посольству Российской Федерации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Петиция является ответом на системное разрушение энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами.

"Россия явно решила сломать Украину темнотой и морозами. Как высший моральный принцип, просим соответствующие государственные и частные энергораспределительные компании дать российским дипломатам в Праге почувствовать на себе вкус собственных лекарств. Требуем отключить все здания, принадлежащие Российской Федерации, от газа, воды и электроэнергии", – говорится в тексте петиции.

Dáme ruské ambasádě v Praze ochutnat jejich vlastní polívčičku. Máme https://t.co/sOl6gWvHqX petici. Chceme aby dodavatelé energií a vody odpojili všechny budovy v Praze, které patří Ruské Federaci. Ať taky po tmě mrznou, stejně jako třeba lidé v Kyjevě. Za podpis a retweet díky. pic.twitter.com/5nWcjzIrfJ — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 29, 2022

В петиции упоминается о массированных российских ракетных обстрелах Украины, которые в течение последних недель были направлены на электро-, тепло- и водоснабжающие предприятия.

"Эта новая фаза войны имеет катастрофическое, и к тому же ежедневное, влияние на жизнь гражданского населения. Без света и воды остались не только квартиры, школы и детские сады, магазины и производственные предприятия, но и, например, больницы", – пишут авторы.

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Проект "Подарок для Путина" направлен на поддержку Украины, которая с февраля противостоит полномасштабному российскому вторжению. В его рамках недавно чехи передали танк Т-72 для украинской армии.