Засновник Alibaba покинув Китай через тиск влади – ЗМІ

Засновник компанії Alibaba Джек Ма покинув Китай і проживає в Японії.

Джерело: Financial Times

Деталі: Видання повідомляє, що мільярдер покинув країну на тлі тиску влади на технологічні компанії.

Два роки тому на конференції в Шанхаї Ма розкритикував уряд Китаю за регуляторні заходи. Після цього він почав рідко з’являвся на публіці.

Анонімні джерела видання розповіли, що останні пів року бізнесмен і його сім’я живуть у центрі Токіо.

Видання зазначає, що зараз Ма суміщає бізнес і відпочинок, відвідує гірськолижні курорти та здійснює регулярні поїздки до США та Ізраїлю.

Нагадаємо: Статки 100 найбагатших китайців за останній рік впали на 39% – із 1,48 трильйона доларів США до 907,1 мільярда доларів США. Статки засновника Alibaba скоротилися майже вдвічі – з $41,5 млрд торік до $20,6 млрд поточного року. Незважаючи на це, Ма зберіг п'яте місце в рейтингу.