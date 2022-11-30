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Основатель Alibaba покинул Китай из-за давления властей – СМИ

"Украинская правда"Среда, 30 ноября 2022, 02:55
Основатель Alibaba покинул Китай из-за давления властей – СМИ
ФОТО GETTY IMAGES

Основатель компании Alibaba Джек Ма покинул Китай и проживает в Японии.

Источник: Financial Times

Детали: Издание сообщает, что миллиардер покинул страну на фоне давления властей на технологические компании.

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Два года назад на конференции в Шанхае Ма раскритиковал правительство Китая за регуляторные меры. После этого он начал редко появлялся на публике.

Анонимные источники издания рассказали, что последние полгода бизнесмен и его семья живут в центре Токио.

Издание отмечает, что сейчас Ма совмещает бизнес и отдых, посещает горнолыжные курорты и совершает регулярные поездки в США и Израиль.

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Напомним: Состояние 100 самых богатых китайцев за последний год упало на 39% – с 1,48 триллиона долларов США до 907,1 миллиарда долларов США. Состояние основателя Alibaba сократилось почти вдвое – с $41,5 млрд в прошлом году до

Темы: Китайбизнесвласть
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