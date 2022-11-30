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У Норвегії почався суд над сином соратника Путіна через запуск дрона

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 07:39

У Норвегії почався суд над сином соратника Путіна Андреєм Якуніним, який запускав дрон на Шпіцбергені.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Андрєй Якунін, син колишнього глави РЖД Владіміра Якуніна, близького соратника президента Росії Владіміра Путіна, у вівторок заперечував будь-які правопорушення на початку судового процесу на півночі Норвегії, у якому його звинувачують у порушенні закону, що забороняє росіянам керувати дронами на території країни.

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Якунін, який має російський та британський паспорти, був заарештований у Гаммерфесті в арктичній Норвегії 17 жовтня, після того, як він пропливав навколо арктичного архіпелагу Шпіцберген і вздовж узбережжя Норвегії.

Під час обшуку його судна поліція вилучила "дрони та електронні пристрої". За словами адвоката підзахисного Джона Крістіана Елдена, 47-річний Якунін знімав за допомогою дрону альпіністів та плавання повз льодовики під вітрилом. Адвокат зазначив, що Якунін повинен вважатися громадянином Великої Британії, а не Росії.

Норвезьке інформаційне агентство NTB повідомило, що Якуніна звинувачують у тому, що кілька разів керував дронами на Шпіцбергені, де він перебував з 3 серпня по 6 вересня.

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Батько Андрєя Якуніна Владімір був включений до списку санкцій США російських чиновників і бізнесменівпісля анексії Росією Криму в 2014 році.

Андрєй Якунін залишається під вартою. Очікується, що суд над ним триватиме до п'ятниці.

Читайте детальніше на цю тему у статті Війна за Арктику чи енергетичні диверсії: чому активізувалися російські шпигуни у Норвегії

Теми: ПутінНорвегіясуд
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