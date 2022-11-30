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В Норвегии начался суд над сыном соратника Путина из-за запуска дрона

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 08:39

В Норвегии начался суд над сыном соратника Путина Андреем Якуниным, запускавшим дрон на Шпицбергене.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина, близкого соратника президента России Владимира Путина, во вторник отрицал какие-либо правонарушения в начале судебного процесса на севере Норвегии, в котором его обвиняют в нарушении закона, запрещающего россиянам управлять дронами на территории страны.

Якунин, имеющий российский и британский паспорта, был арестован в Хаммерфесте в арктической Норвегии 17 октября, после того как он проплывал вокруг арктического архипелага Шпицберген и вдоль побережья Норвегии.

В ходе обыска его судна полиция изъяла "дроны и электронные устройства". По словам адвоката подзащитного Джона Кристиана Элдена, 47-летний Якунин снимал с помощью дрона альпинистов и плавание мимо ледников под парусом. Адвокат отметил, что Якунин должен считаться гражданином Великобритании, а не России.

Норвежское информационное агентство NTB сообщило, что Якунина обвиняют в том, что он несколько раз руководил дронами на Шпицбергене, где он находился с 3 августа по 6 сентября.

Отец Андрея Якунина Владимир был включен в список санкций США российских чиновников и бизнесменов после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

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Андрей Якунин остается под стражей. Ожидается, что суд над ним продлится до пятницы.

Читайте подробнее по этой теме в статье: Война за Арктику или энергетические диверсии: почему активизировались российские шпионы в Норвегии

Темы: ПутинНорвегиясуд
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