Помер екслідер Китаю Цзян Цземінь

Колишній лідер КНР Цзян Цземінь, який прийшов до влади після протестів на Тяньаньмень, помер у віці 96 років.

Джерело: китайське агентство Xinhua з посиланням на Центральний комітет Комуністичної партії Китаю

Деталі: Цзян Цземінь помер через лейкемію і поліорганну недостатність у Шанхаї 30 листопада.

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Довідково: Цзян Цземінь очолив КПК 1989 року, коли після розгону студентської демонстрації на площі Тяньаньмень у Пекіні було звільнено з посади та взято під домашній арешт генсека Чжао Цзияна, який підтримав вимоги протестуючих про необхідність політичних свобод у КНР.

Цзян Цземінь очолив партію за пропозицією Ден Сяопіна і вивів економіку КНР на сьоме місце у світі. У 2002—2005 внаслідок передачі влади у партійному та державному керівництві КНР поступився всіма найвищими партійними, державними та військовими постами на користь Ху Цзіньтао.