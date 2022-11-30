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Умер экс-лидер Китая Цзян Цзэминь

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 ноября 2022, 10:06
Умер экс-лидер Китая Цзян Цзэминь
Цзян Цзэминь, фото Feng Li/Getty Images

Бывший лидер КНР Цзян Цзэминь, который пришел к власти после протестов на Тяньаньмэнь, умер в возрасте 96 лет.

Источник: китайское агентство Xinhua со ссылкой на Центральный комитет Коммунистической партии Китая

Детали: Цзян Цзэминь умер из-за лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае 30 ноября. 

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Справка: Цзян Цзэминь возглавил КПК в 1989 году, когда после разгона студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине был уволен с должности и взят под домашний арест генсек Чжао Цзияна, который поддержал требования протестующих о необходимости политических свобод в КНР.
Цзян Цзэминь возглавил партию по предложению Дэн Сяопина и вывел экономику КНР на седьмое место в мире. В 2002-2005 в результате передачи власти в партийном и государственном руководстве КНР уступил все высшие партийные, государственные и военные посты в пользу Ху Цзиньтао.

Темы: Китайкоммунизм
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