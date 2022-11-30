Війна в регіонах: найгарячіше на Херсонщині та Донеччині

Російські окупанти не припиняють обстріли звільненого від них правобережжя Херсонщини, а також посилено б'ють по Донецькій області.

Джерело: зведення військових адміністрацій українських областей, яке є в розпорядженні Української правди

Деталі:

Сумщина: У середу зранку з території РФ було здійснено обстріл з САУ по смт Краснопілля у Сумському районі (10 приходів). Інформація про постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється.

29 листопада ввечері по с. Миропілля Сумського району здійснено мінометний обстріл (16 "приходів"). Інформація про постраждалих уточнюється. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домогосподарство.

30 листопада зранку у с. Мала Рибиця Сумського району при виконанні сільськогосподарських робіт на міні підірвався комбайнер. Обставини події встановлюються.

Запорізька область: За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Комишуваха, Білогір'я, Новоданилівка, Ольгівське, Степове, Червоне, Залізничне, Оріхів, Плавні, Кам'янське, Преображенка, Дорожнянка, Чарівне, Щербаки, Ноаоандріївка, Мала Токмачка, Загірне, Гуляйполе, Малі Щербаки.

ВІДЕО ДНЯ

Надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків громадян та об’єктів інфраструктури. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина: Тут зранку росіяни знову ударили по Нікопольщині. Під обстріл потрапив сам Нікополь та Марганецька громада. Люди не постраждали. Представники ДСНС обстежують уражені території, з’ясовують наслідки атаки.

Харківщина: Під обстрілами — Куп'янський район, окупанти протягом доби наносили артилерійські та ракетні удари. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли дві господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу.

У Козачій Лопані Харківського району обстріли росіян зруйнували 4 квартири багатоквартирного будинку. На щастя, без жертв.

Мінна небезпека лишається високою. 51-річний чоловік у Харкові знайшов вибухонебезпечний предмет, отримав вибухову травму, госпіталізований.

Луганщина: За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Стельмахівки.

Неподалік Макіївки росіяни завдали авіаційних ударів. Вони обороняються на Куп’янському та Лиманському напрямках. Та все ж таки здійснили обстріли з танків та артилерії різних типів по Новоселівському, Стельмахівці, Макіївці, М’ясожарівці, Площанці, Невському, Червонопопівці.

За ніч ворог 10 разів обстрілював з артилерії позиції захисників Луганщини. Всього за добу: росіяни завдали два ракетних, три авіаудари та 57 обстрілів зі зброї усіх видів.

Донеччина: Постійні обстріли Бахмута. Місто без газу, електрики та зв'язку. У вівторок у місті загинуло 2 і поранено 11 цивільних.

Ввечері був обстріл Курахового, цілили у об'єкт критично важливої для області інфраструктури. Без жертв, пошкоджені приватні будинки.

Очеретинська громада: вночі — поодинокі обстріли позицій по лінії бойових дій. Зранку збільшилась інтенсивність бойових дій в районі Первомайського, Водяного, Невельського.

Вночі — потужні обстріли позицій та околиць Торецької громади із важкого озброєння та стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорка, Північного, Південного, Шумів, Дружби, Магдалинівки та м.Залізного.

Зранку — артилерійський обстріл Мар'їнки обстріли Авдіївки з артилерії та РСЗО.

За добу на Донеччині: 3 загиблих, 15 поранених цивільних.

Миколаївщина: У середу зранку ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Наслідки уточнюються.

Херсонщина: Російські окупанти не припиняють артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів області на правому березі річки Дніпро.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис.

Під ворожий вогонь знову потрапили населені пункти Бериславського району, там зафіксовані пошкодження та руйнування житлових будинків мирних мешканців.

Не припиняються обстріли житлових кварталів Херсона, найбільше страждають ті, що розташовані уздовж берега, зокрема, в районі Нафтогавані. Військові РФ намагаються поцілити в лінії електропередач та газорозподільчі станції.

Окупанти завдали удару по обласній клінічній лікарні. В будівлі вибиті вікна. Постраждалих немає.

29 листопада зі сторони села Коробки був обстріл міста Каховка. Четверо цивільних загинуло. "Приліт" був на території автозаправки "Онікс" та автомийки "Кристал". Пошкоджено комерційні будівлі та будинки мирних каховчан. Також військові РФ обстріляли сміттєзбиральну машину КП, поранено працівників. Світло у місті є з перебоями. З перебоями доступний мобільний зв’язок, працює місцевий інтернет-провайдер.

Станом на зараз у Херсоні близько 50% побутових споживачів – зі світлом.

Державна міграційна служба відновлює роботу на звільненій Херсонщині.

Громади Херсонщини, звільнені від російського ворога, продовжують отримувати гуманітарну допомогу.

Більше деталей: Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.