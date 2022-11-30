Война в регионах: горячее всего на Херсонщине и Донетчине

Российские оккупанты не прекращают обстрелы освобожденного от них правобережья Херсонщины, а также усиленно бьют по Донецкой области.

Источник: сводка военных администраций украинских областей, которая есть в распоряжении Украинской правды

Детали:

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Сумская область: В среду утром с территории РФ был осуществлен обстрел из САУ по пгт Краснополье в Сумском районе (10 приходов). Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

29 ноября вечером по с. Мирополье Сумского района осуществлен минометный обстрел (16 "приходов"). Информация о пострадавших уточняется. В результате обстрела повреждено одно частное домохозяйство.

30 ноября утром в с. Малая Рыбица Сумского района при выполнении сельскохозяйственных работ на мине подорвался комбайнер. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Запорожская область: За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 19 населенных пунктов. Поступило 11 сообщений о разрушении домов граждан и объектов инфраструктуры. Детали относительно последствий уточняются.

Днепропетровская область: Здесь утром россияне снова ударили по Никопольщине. Под обстрел попал сам Никополь и Марганецкая община. Люди не пострадали. Представители ГСЧС обследуют пораженные территории, выясняют последствия атаки.

Харьковская область: Под обстрелами - Купянский район, оккупанты в течение суток наносили артиллерийские и ракетные удары. В Куриловской общине в результате обстрелов горели две хозяйственные постройки, разрушены крыши двух домов, есть попадания на территории образовательного учреждения.

В Казачьей Лопани Харьковского района обстрелы россиян разрушили 4 квартиры многоквартирного дома. К счастью, без жертв.

Минная опасность остается высокой. 51-летний мужчина в Харькове нашел взрывоопасный предмет, получил взрывную травму, госпитализирован.

Луганщина: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов вблизи Стельмаховки.

Неподалеку Макеевки россияне нанесли авиационные удары. Они обороняются на Купянском и Лиманском направлениях. И все же осуществили обстрелы из танков и артиллерии различных типов по семи населенным пунктам.

За ночь враг 10 раз обстреливал из артиллерии позиции защитников Луганщины. Всего за сутки: россияне нанесли два ракетных, три авиаудара и 57 обстрелов из оружия всех видов.

Донецкая область: Постоянные обстрелы Бахмута. Город без газа, электричества и связи. Во вторник в городе погибли 2 и ранены 11 гражданских.

Вечером был обстрел Курахово, целились в объект критически важной для области инфраструктуры. Без жертв, повреждены частные дома.

Очеретинская община: ночью - одиночные обстрелы позиций по линии боевых действий. Утром увеличилась интенсивность боевых действий в районе Первомайского, Водяного, Невельского.

Ночью - мощные обстрелы позиций и окрестностей Торецкой общины из тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Озоряновки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Северного, Южного, Шумов, Дружбы, Магдалиновки и г.Железного.

Утром - артиллерийский обстрел Марьинки, обстрелы Авдеевки из артиллерии и РСЗО.

За сутки в Донецкой области: 3 погибших и 15 раненых гражданских.

Николаевская область: В среду утром враг наносил удары по акватории Очаковской общины. Последствия уточняются.

Херсонская область: Российские оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов области на правом берегу реки Днепр.

По информации Генерального штаба ВСУ, огневому поражению из реактивной артиллерии подвергся район населенного пункта Кизомыс.

Под вражеский огонь снова попали населенные пункты Бериславского района, там зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов мирных жителей.

Не прекращаются обстрелы жилых кварталов Херсона, больше всего страдают те, что расположены вдоль берега, в частности, в районе Нефтегавани. Военные РФ пытаются попасть в линии электропередач и газораспределительные станции.

Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице. В здании выбиты окна. Пострадавших нет.

29 ноября со стороны села Коробки был обстрел города Каховка. Четверо гражданских погибло. "Прилет" был на территории автозаправки "Оникс" и автомойки "Кристалл". Повреждены коммерческие здания и дома мирных каховчан. Также военные РФ обстреляли мусороуборочную машину КП, ранены работники. Свет в городе есть с перебоями. С перебоями доступна мобильная связь, работает местный интернет-провайдер.

По состоянию на сейчас в Херсоне около 50% бытовых потребителей - со светом.

Государственная миграционная служба возобновляет работу на освобожденной Херсонщине.

Общины Херсонщины, освобожденные от российского врага, продолжают получать гуманитарную помощь.

Больше деталей: Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, в Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.