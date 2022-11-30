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Норвегія передала Україні військові медичні автобуси через механізм НАТО

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 12:11

Норвегія передала Україні п'ять військових автобусів швидкої допомоги після того, як Київ попросив міжнародної допомоги через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC).

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Пожертвування вартістю три мільйони євро координував центр EADRCC на основі угоди про фінансування з Норвегією.

Центр визначив потреби в автобусах швидкої допомоги та сприяв доставці цієї медичної допомоги Міністерству оборони України. 

Виступаючи у вівторок після засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті, генеральний секретар Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха є головним механізмом НАТО з реагування на надзвичайні ситуації в євроатлантичному регіоні. Він працює круглий рік в режимі 24/7. У його роботі беруть участь усі союзники та країни-партнери НАТО. 

Центр функціонує як інформаційний центр для координації запитів та пропозицій допомоги.

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Теми: Норвегіяармія
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