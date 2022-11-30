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Норвегия передала Украине военные медицинские автобусы через механизм НАТО

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 11:11

Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи после того, как Киев попросил международной помощи через Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC).

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Пожертвование стоимостью три миллиона евро координировал центр EADRCC на основе соглашения о финансировании с Норвегией.

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Центр определил потребности в автобусах скорой помощи и способствовал доставке этой медицинской помощи Министерству обороны Украины. 

Выступая во вторник после заседания министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что Альянс будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Евроатлантический центр координации реагирования на стихийные бедствия является главным механизмом НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Он работает круглый год в режиме 24/7. В его работе принимают участие все союзники и страны-партнеры НАТО. 

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Центр функционирует как информационный центр для координации запросов и предложений помощи.

Темы: Норвегияармия
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