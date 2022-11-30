Норвегия передала Украине военные медицинские автобусы через механизм НАТО

Норвегия передала Украине пять военных автобусов скорой помощи после того, как Киев попросил международной помощи через Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC).

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Пожертвование стоимостью три миллиона евро координировал центр EADRCC на основе соглашения о финансировании с Норвегией.

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Центр определил потребности в автобусах скорой помощи и способствовал доставке этой медицинской помощи Министерству обороны Украины.

Выступая во вторник после заседания министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что Альянс будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Евроатлантический центр координации реагирования на стихийные бедствия является главным механизмом НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Он работает круглый год в режиме 24/7. В его работе принимают участие все союзники и страны-партнеры НАТО.

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Центр функционирует как информационный центр для координации запросов и предложений помощи.