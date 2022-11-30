Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС передасть Україні ще 40 генераторів

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 13:28

Євросоюз надасть Україні через механізм цивільного захисту ще 40 генераторів, щоб допомогти підтримувати нормальне життя за тривалої відсутності електропостачання.

Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда"

"Росія намагається зламати дух українців, б’ючи по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зимові умови як зброю проти цивільного населення. На зустрічі G7 ми скоординували підтримку. ЄС надає ще 40 генераторів на додачу до тих 550, які вже надали через механізм цивільного захисту", - написав Боррель у своєму Twitter. 

Реклама:

На зустрічі був присутній також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, він розповів про можливі шляхи подолання дефіциту електроенергії в Україні.

Нагадаємо, термінову зустріч "Сімки"на рівні глав МЗС щодо підтримки України ініціювала головуюча у групі Німеччина після останнього масованого удару РФ по українській інфраструктурі 23 листопада.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСУкраїнаенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
ЄС
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року
В ЄС набули чинності нові правила регулювання ІТ-платформ
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: