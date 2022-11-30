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ЄС передасть Україні ще 40 генераторів

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 14:28

Євросоюз надасть Україні через механізм цивільного захисту ще 40 генераторів, щоб допомогти підтримувати нормальне життя за тривалої відсутності електропостачання.

Про це повідомив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда"

"Росія намагається зламати дух українців, б’ючи по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зимові умови як зброю проти цивільного населення. На зустрічі G7 ми скоординували підтримку. ЄС надає ще 40 генераторів на додачу до тих 550, які вже надали через механізм цивільного захисту", - написав Боррель у своєму Twitter. 

На зустрічі був присутній також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, він розповів про можливі шляхи подолання дефіциту електроенергії в Україні.

Нагадаємо, термінову зустріч "Сімки"на рівні глав МЗС щодо підтримки України ініціювала головуюча у групі Німеччина після останнього масованого удару РФ по українській інфраструктурі 23 листопада.

Теми: ЄСУкраїнаенергетика
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