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ЕС передаст Украине еще 40 генераторов

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 14:28

Евросоюз предоставит Украине через механизм гражданской защиты еще 40 генераторов, чтобы помочь поддерживать нормальную жизнь при длительном отсутствии электроснабжения.

Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда"

"Россия пытается сломить дух украинцев, ударяя по энергетической инфраструктуре и используя зимние условия как оружие против гражданского населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку. ЕС предоставляет еще 40 генераторов в дополнение к тем 550, которые уже предоставили через механизм гражданской защиты", - написал Боррель в своем Twitter. 

На встрече присутствовал также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, он рассказал о возможных путях преодоления дефицита электроэнергии в Украине.

Напомним, срочную встречу "Семерки" на уровне глав МИД по поддержке Украины инициировала председательствующая в группе Германия после последнего массированного удара РФ по украинской инфраструктуре 23 ноября.

Темы: ЕСУкраинаэнергетика
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