Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС передаст Украине еще 40 генераторов

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 13:28

Евросоюз предоставит Украине через механизм гражданской защиты еще 40 генераторов, чтобы помочь поддерживать нормальную жизнь при длительном отсутствии электроснабжения.

Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда"

"Россия пытается сломить дух украинцев, ударяя по энергетической инфраструктуре и используя зимние условия как оружие против гражданского населения. На встрече G7 мы скоординировали поддержку. ЕС предоставляет еще 40 генераторов в дополнение к тем 550, которые уже предоставили через механизм гражданской защиты", - написал Боррель в своем Twitter. 

Реклама:

На встрече присутствовал также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, он рассказал о возможных путях преодоления дефицита электроэнергии в Украине.

Напомним, срочную встречу "Семерки" на уровне глав МИД по поддержке Украины инициировала председательствующая в группе Германия после последнего массированного удара РФ по украинской инфраструктуре 23 ноября.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСУкраинаэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ЕС
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
Профильный еврокомиссар – за продолжение запрета агроэкспорта из Украины
Последние новости
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
Все новости...
Реклама: