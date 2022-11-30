На станціях київського метро облаштували зарядки для смартфонів
Середа, 30 листопада 2022, 13:36
На станціях київського метро облаштовані точки з USB-зарядками, де можна зарядити телефон та інші гаджети.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram
Деталі: USB-зарядки знаходяться на платформах 19-ти станцій.
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Червона гілка: "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки", "Берестейська".
Синя гілка: "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська", "Деміївська", "Тараса Шевченка", "Почайна", "Мінська", "Героїв Дніпра".
Зелена гілка: "Бориспільська", "Харківська", "Позняки", "Осокорки", "Видубичі".
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За словами мера, мережа точок для підзарядки на станціях метро буде розширюватися. Метрополітен оприлюднуватиме інформацію про нові локації.