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На станциях киевского метро обустроили зарядки для смартфонов

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 ноября 2022, 14:36
Киевский метрополитен, фото КГГА

На станциях киевского метро обустроены точки с USB-зарядками, где можно зарядить телефон и другие гаджеты. 

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: USB-зарядки находятся на платформах 19-ти станций.

Красная ветка: "Академгородок", "Житомирская", "Нивки", "Берестейская".

Синяя ветка: "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская", "Демеевская", "Тараса Шевченко", "Почайна", "Минская", "Героев Днепра".

Зеленая ветка: "Бориспольская", "Харьковская", "Позняки", "Осокорки", "Выдубичи".

По словам мэра, сеть точек для подзарядки на станциях метро будет расширяться. Метрополитен будет обнародовать информацию о новых локациях.

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Темы: Киевметроэлектроэнергия
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