Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На станциях киевского метро обустроили зарядки для смартфонов

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 ноября 2022, 13:36
На станциях киевского метро обустроили зарядки для смартфонов
Киевский метрополитен, фото КГГА

На станциях киевского метро обустроены точки с USB-зарядками, где можно зарядить телефон и другие гаджеты. 

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: USB-зарядки находятся на платформах 19-ти станций.

Реклама:

Красная ветка: "Академгородок", "Житомирская", "Нивки", "Берестейская".

Синяя ветка: "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская", "Демеевская", "Тараса Шевченко", "Почайна", "Минская", "Героев Днепра".

Зеленая ветка: "Бориспольская", "Харьковская", "Позняки", "Осокорки", "Выдубичи".

ВИДЕО ДНЯ

По словам мэра, сеть точек для подзарядки на станциях метро будет расширяться. Метрополитен будет обнародовать информацию о новых локациях.

Темы: Киевметроэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
Все новости...
Реклама: