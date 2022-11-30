Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У посольстві України в Мадриді вибухнула "поштова бомба", постраждав співробітник

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 14:38

Співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби у листі в приміщенні дипустанови.

Про це пише видання із посиланням на джерела в поліції El Independiente, повідомляє "Європейська правда"

За інформацією джерел у поліції, вибухівка була захована у конверті з листом, який отримав потерпілий працівник.

Реклама:

Поліція задіяла антитерористичний протокол та оточила територію, на якій розташоване посольство, за адресою Ронда Абубілла, 52, на площі Лесі Українки.

На місце події виїхали спеціалісти зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, а також інші поліцейські підрозділи.

За інформацією El Pais, постраждалий працівник посольства отримав незначні поранення і самостійно направився до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомляється, що інцидент стався близько 13:00. Лист був на ім'я посла в Іспанії та "згорів", коли його відкрив один із працівників.

Теми: Іспаніявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
У Росії знову марять про те, що Польща хоче анексувати частину України
Опитування: 55% росіян хочуть переговорів з Україною – росЗМІ
У ГУР пояснили, чому масовані ракетні удари РФ стали на "паузу"
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: