У посольстві України в Мадриді вибухнула "поштова бомба", постраждав співробітник

Співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби у листі в приміщенні дипустанови.

Про це пише видання із посиланням на джерела в поліції El Independiente, повідомляє "Європейська правда"

За інформацією джерел у поліції, вибухівка була захована у конверті з листом, який отримав потерпілий працівник.

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Поліція задіяла антитерористичний протокол та оточила територію, на якій розташоване посольство, за адресою Ронда Абубілла, 52, на площі Лесі Українки.

На місце події виїхали спеціалісти зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, а також інші поліцейські підрозділи.

За інформацією El Pais, постраждалий працівник посольства отримав незначні поранення і самостійно направився до лікарні.

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Також повідомляється, що інцидент стався близько 13:00. Лист був на ім'я посла в Іспанії та "згорів", коли його відкрив один із працівників.