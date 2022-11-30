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У посольстві України в Мадриді вибухнула "поштова бомба", постраждав співробітник

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 15:38

Співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби у листі в приміщенні дипустанови.

Про це пише видання із посиланням на джерела в поліції El Independiente, повідомляє "Європейська правда"

За інформацією джерел у поліції, вибухівка була захована у конверті з листом, який отримав потерпілий працівник.

Поліція задіяла антитерористичний протокол та оточила територію, на якій розташоване посольство, за адресою Ронда Абубілла, 52, на площі Лесі Українки.

На місце події виїхали спеціалісти зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, а також інші поліцейські підрозділи.

За інформацією El Pais, постраждалий працівник посольства отримав незначні поранення і самостійно направився до лікарні.

Також повідомляється, що інцидент стався близько 13:00. Лист був на ім'я посла в Іспанії та "згорів", коли його відкрив один із працівників.

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Теми: Іспаніявибух
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