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В посольстве Украины в Мадриде взорвалась "почтовая бомба", пострадал сотрудник

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 14:38

Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в письме в помещении диппредставительства.

Об этом пишет издание со ссылкой на источники в полиции El Independiente, сообщает "Европейская правда".

По информации источников в полиции, взрывчатка была спрятана в конверте с письмом, которое получил пострадавший работник.

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Полиция задействовала антитеррористический протокол и оцепила территорию, на которой расположено посольство, по адресу Ронда Абубилла, 52, на площади Леси Украинки.

На место происшествия выехали специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов, а также другие полицейские подразделения.

По информации El Pais, пострадавший работник посольства получил незначительные ранения и самостоятельно направился в больницу.

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Также сообщается, что инцидент произошел около 13:00. Письмо было на имя посла в Испании и "загорелось", когда его открыл один из работников.

В МИД Украины подтвердили инцидент со взрывчаткой, сообщив, что при осмотре конверт взорвался в руках коменданта.

Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Темы: Испаниявзрыв
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