У МЗС підтвердили вибух "пошти" у посольстві України у Мадриді

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспанії отримало конверт з вибухівкою.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала", - розповів він.

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Речник додав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а також закликав іспанського колегу вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову.

"На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби", - додав Олег Ніколенко.

Нагадаємо, іспанські ЗМІ повідомили, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби у листі в приміщенні дипустанови.