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В МИД подтвердили взрыв "почты" в посольстве Украины в Мадриде

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 15:33

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что украинское посольство в Испании получило конверт со взрывчаткой.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"В посольство Украины в Испании поступил конверт. При осмотре конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы для его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали", - рассказал он.

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Пресс-секретарь добавил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также призвал испанского коллегу принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. 

"На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехническая служба", - добавил Николенко.

Напомним, испанские СМИ сообщили, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в письме в помещении дипучреждения. 

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Темы: Испания
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