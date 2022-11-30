США і союзники створюють координаційну групу для відновлення інфраструктури України

Сполучені Штати Америки та їхні західні союзники створюють координаційну групу, щоб синхронізувати свою підтримку відновлення інфраструктури України.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з колегами по НАТО в Бухаресті, "Радіо Свобода" з посиланням на "France-Presse"

Деталі: Разом із цим США та союзники надають Києву системи протиповітряної оборони "для створення найкращої можливої оборони", вказав очільник дипломатичного відомства.

"Ми маємо робити обидві справи, і ми робимо їх", – сказав Блінкен.

Він назвав "варварством" і "жорстоким поводженням" з боку президента Росії Володимира Путіна бомбування енергетичної інфраструктури України.

Держсекретар додав, що Сполучені Штати підтримують "необхідність справедливого і міцного миру" в Україні, але удари Москви показують, що вона не зацікавлена в досягненні цієї мети.

Пряма мова: "Він (Путін – ред.) спробує втягнути Україну в заморожений конфлікт, зафіксувати свої здобутки, відпочити та переналаштувати свої сили, а потім у якийсь момент знову атакувати".

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Нагадаємо: З 11 вересня російська армія завдає ударів по об'єктах енергетики України, останній масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі відбувся 23 листопада. Тоді ударів зазнали також житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.