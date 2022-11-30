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США і союзники створюють координаційну групу для відновлення інфраструктури України

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 15:47
США і союзники створюють координаційну групу для відновлення інфраструктури України
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Сполучені Штати Америки та їхні західні союзники створюють координаційну групу, щоб синхронізувати свою підтримку відновлення інфраструктури України. 

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з колегами по НАТО в Бухаресті, "Радіо Свобода" з посиланням на "France-Presse"

Деталі: Разом із цим США та союзники надають Києву системи протиповітряної оборони "для створення найкращої можливої оборони", вказав очільник дипломатичного відомства.

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"Ми маємо робити обидві справи, і ми робимо їх", – сказав Блінкен.

Він назвав "варварством" і "жорстоким поводженням" з боку президента Росії Володимира Путіна бомбування енергетичної інфраструктури України. 

Держсекретар додав, що Сполучені Штати підтримують "необхідність справедливого і міцного миру" в Україні, але удари Москви показують, що вона не зацікавлена в досягненні цієї мети.

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Пряма мова: "Він (Путін – ред.) спробує втягнути Україну в заморожений конфлікт, зафіксувати свої здобутки, відпочити та переналаштувати свої сили, а потім у якийсь момент знову атакувати".

Нагадаємо: З 11 вересня російська армія завдає ударів по об'єктах енергетики України, останній масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі відбувся 23 листопада. Тоді ударів зазнали також житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Теми: СШАсвітенергетикавійна
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