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США и союзники создают координационную группу для восстановления инфраструктуры Украины

"Украинская правда"Среда, 30 ноября 2022, 16:47
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Соединенные Штаты Америки и их западные союзники создают координационную группу, чтобы синхронизировать свою поддержку восстановления инфраструктуры Украины. 

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с коллегами по НАТО в Бухаресте, "Радио Свобода" со ссылкой на "France-Presse"

Детали: Вместе с тем США и союзники предоставляют Киеву системы противовоздушной обороны "для создания наилучшей возможной обороны", указал глава дипломатического ведомства.

"Мы должны делать оба дела, и мы делаем их", – сказал Блинкен.

Он назвал "варварством" и "жестоким обращением" со стороны президента России Владимира Путина бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины. 

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты поддерживают "необходимость справедливого и прочного мира" в Украине, но удары Москвы показывают, что она не заинтересована в достижении этой цели.

Прямая речь: "Он (Путин – ред.) попытается втянуть Украину в замороженный конфликт, зафиксировать свои достижения, отдохнуть и перенастроить свои силы, а затем в какой-то момент снова атаковать".

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Напомним: С 11 сентября российская армия наносит удары по объектам энергетики Украины, последний массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре состоялся 23 ноября. Тогда ударам подверглись также жилые дома, ТЭЦ и подстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

Темы: СШАмирэнергетикавойна
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