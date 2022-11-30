У ГУР пояснили, чому масовані ракетні удари РФ стали на "паузу"

У Головному управлінні розвідки вважають, що Російська Федерація перед наступним масованим ракетним ударом готує і накопичує ракети, вивчає нові цілі і проводить дорозвідку.

Джерело: представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону

Скібіцького запитали, чим спричинена "пауза" між масованими ракетними ударами РФ по Україні. Чи Росія вичікує щось?

Пряма мова: "По-перше, здійснюється дорозвідка тих об’єктів, по яких наносилися удари.

По-друге, це класичний підхід: вивчаються райони й цілі, по яким буде нанесено удар.

По-третє, відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження. Це потребує часу.

А, враховуючи те, що запас в Російської Федерації зменшується, застосовуються старі ракети, які були вироблені ще за часів Радянського Союзу, потрібно їхнє обслуговування перед використанням".

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Деталі: За його словами, у ГУР фіксували, що росіяни застосували застарілі ракети Х-22, і доволі великий відсоток із них підривався у повітрі і не досягав цілі.

Скібіцький розповів, що війська РФ використовують стратегічний запас по деяких видах озброєння, бо "30% – поріг, який завжди повинен лишатися".

Пряма мова: "Бачимо по тих уламках ракет, які вони застосовували, що ракети виготовлені в цьому році. Тобто ракети одразу з конвеєра йдуть для застосування.

На скільки вистачить цих ракет – залежить від виробництва. Воно впало в порівнянні з довоєнним періодом, але, на жаль, Російська Федерація через обхід економічних санкцій ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет й іншого озброєння, яке використовується проти України".

Деталі: Представник ГУР також розповів, що Росія транспортувала боєприпаси з території Білорусі: "Протягом двох місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм".

За його словами, даних щодо вивезення ракет з Білорусі типу "Точка-У", немає.

Скібіцький припускає, що Росія має ще достатньо запасів, щоб завдавати ударів власним озброєнням.

Водночас, за його словами окупанти ведуть перемовини про постачання озброєння та боєприпасів з іншими країнами.

Зокрема, про боєприпаси до РСЗВ типу "Смерч" та "Ураган", тому що виробництво РФ ще не стало масовим, тож у Росії існує певний дефіцит.

За інформацією ГУР, Росія проводила перемовини з Іраном щодо поповнення російського арсеналу балістичних ракет: "Є проєкти угод між Росією та Іраном, але наразі поставок такого озброєння ми не зафіксували".

Чому це важливо: З 10 жовтня Росія вдається до масованих ракетних обстрілів України. Частину ракет російські терористи випускають по об'єктах інфраструктури України. Зачасту ціллю ворожих ракет чи дронів стають цивільні будинки.

Подібними обстрілами Росія намагається "схилити" Україну до "переговорів". В Україні на шантаж ворога не піддаються.

Крім 24 лютого, росіяни здійснювали масовані ракетні обстріли України - 10 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада і 23 листопада.

Також 18 жовтня в результаті російської атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України на двох ТЕС сталися значні руйнування. У Києві загинули 3 людини. Це – співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури.