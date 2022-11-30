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В ГУР объяснили, почему массированные ракетные удары РФ стали на "паузу"

Алена МазуренкоСреда, 30 ноября 2022, 16:50
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА "УКРАИНА - УКРИНФОРМ"

В Главном управлении разведки считают, что Российская Федерация перед следующим массированным ракетным ударом готовит и накапливает ракеты, изучает новые цели и проводит доразведку.

Источник: представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона

Скибицкого спросили, чем вызвана "пауза" между массированными ракетными ударами РФ по Украине. Или Россия выжидает что-то?

Прямая речь: "Во-первых, осуществляется доразведка тех объектов, по которым наносились удары.

Во-вторых, это классический подход: изучаются районы и цели, по которым будет нанесен удар.

В-третьих, происходит подготовка ракет к боевому применению, их сосредоточение. Это требует времени.

А, учитывая то, что запас у Российской Федерации уменьшается, применяются старые ракеты, которые были произведены еще во времена Советского Союза, нужно их обслуживание перед использованием".

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Детали: По его словам, в ГУР фиксировали, что россияне применили устаревшие ракеты Х-22, и довольно большой процент из них подрывался в воздухе и не достигал цели.

Скибицкий рассказал, что войска РФ используют стратегический запас по некоторым видам вооружения, потому что "30% - порог, который всегда должен оставаться".

Прямая речь: "Видим по тем обломкам ракет, которые они применяли, что ракеты изготовлены в этом году. То есть ракеты сразу с конвейера идут для применения.

На сколько хватит этих ракет - зависит от производства. Оно упало по сравнению с довоенным периодом, но, к сожалению, Российская Федерация из-за обхода экономических санкций еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против Украины".

Детали: Представитель ГУР также рассказал, что Россия транспортировала боеприпасы с территории Беларуси: "В течение двух месяцев Россия вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм".

По его словам, данных о вывозе ракет из Беларуси типа "Точка-У", нет.

Скибицкий предполагает, что Россия имеет еще достаточно запасов, чтобы наносить удары собственным вооружением.

В то же время, по его словам оккупанты ведут переговоры о поставках вооружения и боеприпасов с другими странами.

В частности, о боеприпасах к РСЗО типа "Смерч" и "Ураган", потому что производство РФ еще не стало массовым, поэтому в России существует определенный дефицит.

По информации ГУР, Россия проводила переговоры с Ираном о пополнении российского арсенала баллистических ракет: "Есть проекты соглашений между Россией и Ираном, но пока поставок такого вооружения мы не зафиксировали".

Почему это важно: С 10 октября Россия прибегает к массированным ракетным обстрелам Украины. Часть ракет российские террористы выпускают по объектам инфраструктуры Украины. Зачастую целью вражеских ракет или дронов становятся гражданские дома.

Подобными обстрелами Россия пытается "склонить" Украину к "переговорам". В Украине на шантаж врага не поддаются. 

Кроме 24 февраля, россияне осуществляли массированные ракетные обстрелы Украины - 10 октября, 31 октября, 15 ноября и 23 ноября.

Также 18 октября в результате российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины на двух ТЭС произошли значительные разрушения. В Киеве погибли 3 человека. Это - сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры.

Темы: разведкаРосcияобстрелУкраина
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