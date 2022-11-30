Заступник голови Держдуми РФ може бути причетний до компанії, яка контролює 6 обленерго України

Слідчі Державного бюро розслідувань досліджують питання можливої причетності заступника голови Держдуми РФ Олександра Бабакова до діяльності групи компаній VS Energy, яка володіє об’єктами критичної інфраструктури на території України.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: В управлінні VS Energy перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві, на корпоративні права яких вже накладено арешт.

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Раніше повідомлялося про обшуки в цих компаніях.

Поза тим Бабакову наразі повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Він голосував за низку федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу РФ як "новоутворених суб’єктів федеративної республіки".

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Слідчі ДБР встановили, що депутат і раніше підтримував у голосуваннях всі злочинні рішення, пов’язані з воєнними діями проти України та порушенням територіальної цілісності нашої держави.