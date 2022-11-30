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Зампредседателя Госдумы РФ может быть причастен к компании, контролирующей 6 облэнерго Украины

Валентина РоманенкоСреда, 30 ноября 2022, 17:20
Александр Бабаков. фото с сайта ГБР

Следователи Государственного бюро расследований исследуют вопрос возможной причастности заместителя председателя Госдумы РФ Александра Бабакова к деятельности группы компаний VS Energy, которая владеет объектами критической инфраструктуры на территории Украины.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: В управлении VS Energy находятся объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве, на корпоративные права которых уже наложен арест.

Ранее сообщалось об обысках в этих компаниях.

Кроме того Бабакову сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Он голосовал за ряд федеральных законов о включении Запорожской области и Херсонской области, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области, в состав РФ как "новообразованных субъектов федеративной республики".

Следователи ГБР установили, что депутат и ранее поддерживал в голосованиях все преступные решения, связанные с военными действиями против Украины и нарушением территориальной целостности нашего государства.

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Темы: ГБРоблэнерго
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