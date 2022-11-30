"Укрзалізниця" пропонує перейменувати 8 станцій кільцевої електрички в Києві

"Укрзалізниця" ініціює перейменування 8 станцій кільцевої електрички в Києві, оскільки це полегшить навігацію історичними районами Києва.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Дослівно: "Ми до кінця року завершимо косметичні ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть".

Деталі: в "Укрзалізниці" пояснили, що зміна назв полегшить навігацію історичними районами Києва, більш точно відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду.

Зокрема, пропонується перейменувати станцію "Рубіжне" у "Парк Нивки", станцію "Зеніт" у "проспект Бандери", Троєщина" - у "Воскресенка", "Троєщина-2" – у "Райдужний", "Київ-Дніпровський" - у "парк Перемога", "Київська-Русанівка" - у "Русанівка", "Лівий Берег" – у "Березняки", "Північна платформа станції Київ-Пасажирський" - у "Центральний вокзал".

Також залізничники вказали, що вже узгоджують з владою Києва перейменування.