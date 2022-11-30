"Укрзализниця" предлагает переименовать 8 станций кольцевой электрички в Киеве

"Укрзализниця" инициирует переименование 8 станций кольцевой электрички в Киеве, поскольку это облегчит навигацию по историческим районам Киева.

Источник: пресс-служба "Укрзализници"

Дословно: "Мы до конца года завершим косметические ремонты всех указанных станций, чтобы менялась не только форма, но и суть".

Детали: в "Укрзализнице" объяснили, что изменение названий облегчит навигацию по историческим районам Киева, более точно будет соответствовать топонимике столицы и избавит транспортную карту города от устаревших названий советского периода.

В частности, предлагается переименовать станцию "Рубежное" в "Парк Нивки", станцию "Зенит" в "проспект Бандеры", "Троещина" - в "Воскресенка", "Троещина-2" - в "Радужный", "Киев-Днепровский" - в "парк Победа", "Киевская-Русановка" - в "Русановка", "Левый Берег" - в "Березняки", "Северная платформа станции Киев-Пассажирский" - в "Центральный вокзал".

Также железнодорожники указали, что уже согласовывают с властями Киева переименования.