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Мінборони призначило нового гендиректора"Мотор Січі": Богуслаєва звільнили

Середа, 30 листопада 2022, 16:50

Наказом міністра оборони новим гендиректором "Мотор Січі", яку на початку листопада відчужили та передали в управління Міноборони, призначили Олексія Нікіфорова.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Так, 28 листопада наказом міністра оборони Олексія Резнікова внесли зміни до статуту ПАТ "Мотор Січ", на основі якого діє підприємство.

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"Крім того, достроково припинено повноваження членів наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Також припинено повноваження та звільнено з посади ррезидента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва.

Окрім призначення Нікіфорова, обрали новий склад наглядової ради та її голову - заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання.

До новоствореної наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

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Окрім цього, зареєстровані усі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Теми: МіноборониБогуслаєв
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