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У Раду надійшла заява Кубракова на звільнення з посади міністра Інфраструктури

Станіслав ПогоріловСереда, 30 листопада 2022, 18:31
Олександр Кубраков, фото: GETTY IMAGES

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що до Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова на звільнення з посади міністра інфраструктури.

Джерело: Мелничук у Telegram, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Мельничука: "До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України".

Деталі: Железняк пояснив процедуру. За його словами, спочатку потрібно буде голосування за звільнення Кубракова. У той же день буде подана постанова на призначення віце-прем’єр міністра, а також щодо об’єднання двох міністерств - інфраструктури та регіональної політики.

Що було раніше: Олександр Кубраков очолював міністерство інфраструктури України з 20 травня 2021 року. Повідомлялось, що його можуть призначити віце-прем’єр міністром.

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Теми: Верховна РадаМінінфраструктуриКубраков
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