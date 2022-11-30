У Раду надійшла заява Кубракова на звільнення з посади міністра Інфраструктури

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що до Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова на звільнення з посади міністра інфраструктури.

Джерело: Мелничук у Telegram, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Мельничука: "До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України".

Деталі: Железняк пояснив процедуру. За його словами, спочатку потрібно буде голосування за звільнення Кубракова. У той же день буде подана постанова на призначення віце-прем’єр міністра, а також щодо об’єднання двох міністерств - інфраструктури та регіональної політики.

Що було раніше: Олександр Кубраков очолював міністерство інфраструктури України з 20 травня 2021 року. Повідомлялось, що його можуть призначити віце-прем’єр міністром.