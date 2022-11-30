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В Раду поступило заявление Кубракова на увольнение с должности министра Инфраструктуры

Станислав ПогориловСреда, 30 ноября 2022, 18:31
Александр Кубраков, фото: GETTY IMAGES

Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова на увольнение с должности министра инфраструктуры.

Источник: Мелничук в Telegram, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Мельничука: "В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об увольнении с должности Министра инфраструктуры Украины".

Детали: Железняк объяснил процедуру. По его словам, сначала нужно будет голосование за увольнение Кубракова. В тот же день будет подано постановление на назначение вице-премьер министра, а также по объединению двух министерств - инфраструктуры и региональной политики.

Что предшествовало:: Александр Кубраков возглавлял министерство инфраструктуры Украины с 20 мая 2021. Сообщалось, что его могут назначить вице-премьер министром.

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Темы: Верховная РадаМининфраструктурыКубраков
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