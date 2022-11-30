Блінкен обговорив з Кулебою надання Україні систем ППО

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі із главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорив надання засобів протиповітряної оборони.

Про це йдеться у заяві Держдепу, пише "Європейська правда".

Зустріч відбулася на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Бухаресті.

"Держсекретар підтвердив міністру закордонних справ Кулебі незмінну прихильність Сполучених Штатів до оборонних та стримуючих можливостей України, особливо щодо надання засобів протиповітряної оборони для боротьби з ескалацією ракетних ударів Росії по цивільній інфраструктурі в Україні", - йдеться у заяві.

Вони також обговорили результати зустрічей, у тому числі з партнерами з G7+, щодо нагальних потреб енергетичної інфраструктури України, а також розбудови довгострокової енергетичної безпеки та стійкості в Україні.

Раніше Кулеба підтвердив, що йдуть певні обговорення про передачу Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки систем Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.