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Блинкен обсудил с Кулебой предоставление Украине систем ПВО

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 19:33

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил предоставление средств противовоздушной обороны.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, пишет "Европейская правда".

Встреча состоялась на полях встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Бухаресте.

"Госсекретарь подтвердил министру иностранных дел Кулебе неизменную приверженность Соединенных Штатов к оборонным и сдерживающим возможностям Украины, особенно по предоставлению средств противовоздушной обороны для борьбы с эскалацией ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре в Украине", - говорится в заявлении.

Они также обсудили результаты встреч, в том числе с партнерами из G7+, относительно насущных потребностей энергетической инфраструктуры Украины, а также развития долгосрочной энергетической безопасности и устойчивости в Украине.

Ранее Кулеба подтвердил, что идут определенные обсуждения о передаче Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки систем Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.

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Темы: ПВОоружиеСШАУкравтодор
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