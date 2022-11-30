Литва виділяє ще 13 млн євро на підтримку України
Уряд Литви у середу схвалив виділення додаткових 13 мільйонів євро підтримки для України.
Як передає "Європейська правда", про це у Twitter повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.
За його словами, п’ять мільйонів євро із виділеної суми підуть до фонду Світового банку на підтримку України, чотири мільйони – на відновлення української енергетичної інфраструктури.
Крім того, по два мільйони євро уряд Литви надасть на підтримку українських біженців у Молдові та ініціативу Grain from Ukraine для експорту українського продовольства.
Today 🇱🇹 government approved 13 mil 💶 support for 🇺🇦.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 30, 2022
- 5 mil 💶 to the World Bank fund for Ukraine.
- 4 mil 💶 for restoration of 🇺🇦 energy infrastructure.
- 2 mil 💶 for 🇺🇦 war refugees in Moldova.
- 2 mil 💶 to "Grains from Ukraine" initiative.
Раніше Анушаускас повідомляв, що Литва відправила в Україну вантажівки з понад сотнею трансформаторів і загалом планує відправити 252 одиниці.
Крім того, литовські енергокомпанії вже направили підтримку на суму 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектору України і на ще 2 мільйони євро направляється зараз.