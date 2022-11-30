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Литва виділяє ще 13 млн євро на підтримку України

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 19:44

Уряд Литви у середу схвалив виділення додаткових 13 мільйонів євро підтримки для України.

Як передає "Європейська правда", про це у Twitter повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

За його словами, п’ять мільйонів євро із виділеної суми підуть до фонду Світового банку на підтримку України, чотири мільйони – на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Крім того, по два мільйони євро уряд Литви надасть на підтримку українських біженців у Молдові та ініціативу Grain from Ukraine для експорту українського продовольства.

Раніше Анушаускас повідомляв, що Литва відправила в Україну вантажівки з понад сотнею трансформаторів і загалом планує відправити 252 одиниці.

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Крім того, литовські енергокомпанії вже направили підтримку на суму 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектору України і на ще 2 мільйони євро направляється зараз.

Теми: ЛитваУкраїнагрошівійна
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