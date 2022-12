Литва виділяє ще 13 млн євро на підтримку України

Уряд Литви у середу схвалив виділення додаткових 13 мільйонів євро підтримки для України.

Як передає "Європейська правда", про це у Twitter повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

За його словами, п’ять мільйонів євро із виділеної суми підуть до фонду Світового банку на підтримку України, чотири мільйони – на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Крім того, по два мільйони євро уряд Литви надасть на підтримку українських біженців у Молдові та ініціативу Grain from Ukraine для експорту українського продовольства.

Today 🇱🇹 government approved 13 mil 💶 support for 🇺🇦.

- 5 mil 💶 to the World Bank fund for Ukraine.

- 4 mil 💶 for restoration of 🇺🇦 energy infrastructure.

- 2 mil 💶 for 🇺🇦 war refugees in Moldova.

- 2 mil 💶 to "Grains from Ukraine" initiative.