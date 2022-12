Литва выделяет еще 13 млн евро на поддержку Украины

Правительство Литвы в среду одобрило выделение дополнительных 13 миллионов евро поддержки для Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, пять миллионов евро из выделенной суммы пойдут в фонд Всемирного банка на поддержку Украины, четыре миллиона - на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, по два миллиона евро правительство Литвы предоставит на поддержку украинских беженцев в Молдове и инициативу Grain from Ukraine для экспорта украинского продовольствия.

Today 🇱🇹 government approved 13 mil 💶 support for 🇺🇦.

- 5 mil 💶 to the World Bank fund for Ukraine.

- 4 mil 💶 for restoration of 🇺🇦 energy infrastructure.

- 2 mil 💶 for 🇺🇦 war refugees in Moldova.

- 2 mil 💶 to "Grains from Ukraine" initiative.