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Литва выделяет еще 13 млн евро на поддержку Украины

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 19:44

Правительство Литвы в среду одобрило выделение дополнительных 13 миллионов евро поддержки для Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, пять миллионов евро из выделенной суммы пойдут в фонд Всемирного банка на поддержку Украины, четыре миллиона - на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, по два миллиона евро правительство Литвы предоставит на поддержку украинских беженцев в Молдове и инициативу Grain from Ukraine для экспорта украинского продовольствия.

Ранее Анушаускас сообщал, что Литва отправила в Украину грузовики с более чем сотней трансформаторов и в целом планирует отправить 252 единицы.

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Кроме того, литовские энергокомпании уже направили поддержку на сумму 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины и на еще 2 миллиона евро направляется сейчас.

Темы: ЛитваУкраинаденьгивойна
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