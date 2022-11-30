Литва выделяет еще 13 млн евро на поддержку Украины
Правительство Литвы в среду одобрило выделение дополнительных 13 миллионов евро поддержки для Украины.
Как передает "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
По его словам, пять миллионов евро из выделенной суммы пойдут в фонд Всемирного банка на поддержку Украины, четыре миллиона - на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.
Кроме того, по два миллиона евро правительство Литвы предоставит на поддержку украинских беженцев в Молдове и инициативу Grain from Ukraine для экспорта украинского продовольствия.
Today 🇱🇹 government approved 13 mil 💶 support for 🇺🇦.— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 30, 2022
- 5 mil 💶 to the World Bank fund for Ukraine.
- 4 mil 💶 for restoration of 🇺🇦 energy infrastructure.
- 2 mil 💶 for 🇺🇦 war refugees in Moldova.
- 2 mil 💶 to "Grains from Ukraine" initiative.
Ранее Анушаускас сообщал, что Литва отправила в Украину грузовики с более чем сотней трансформаторов и в целом планирует отправить 252 единицы.
Кроме того, литовские энергокомпании уже направили поддержку на сумму 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины и на еще 2 миллиона евро направляется сейчас.