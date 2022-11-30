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Канада завершила випуск облігацій на 500 млн доларів для підтримки України

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 19:50

Уряд Канади завершив випуск 5-річних Облігацій суверенної підтримки України (Ukraine Sovereignty Bond), за допомогою яких канадці зможуть допомогти з фінансуванням для України.

Про це йдеться у заяві уряду Канади від 30 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що інвестори - переважно з Канади, майже 50 млн вклали фізичні особи. Долучилися також численні установи та організації, як і офіційні установи з-за кордону, у тому числі центральні банки. 

"Ці кошти допоможуть уряду України продовжувати надавати українцям усі необхідні послуги цієї зими - як виплату пенсій, закупівлю палива, відновлення енергетичної інфраструктури… Облігації надають можливість канадцям висловити солідарність з Україною, купуючи таку облікацію номіналом від 100 канадських доларів, що повністю підкріплюється кредитним рейтингом ААА", - зазначають у заяві.

Після перемовин з Україною суму, що відповідає доходам від облігацій, буде перерахована Україні у вигляді позики через Міжнародний валютний фонд. 

Як раніше повідомили у Банку Канади, відсотки за облігаціями виплачуватимуться двічі на рік - 24 лютого та 24 серпня. Наприклад, інвестори, які вклали 1000 доларів США з прибутковістю 3,3%, будуть отримувати 16,50 доларів США в лютому та серпні кожного року до 2027 року. 

Термін погашення Облігацій суверенної підтримки України настане 24 серпня 2027 року – на День Незалежності України. Тоді власники облігацій отримають повну суму своїх початкових інвестицій.

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"Дякую за підтримку Джастіну Трюдо, Христі Фріланд та всім канадцям, які купили облігації", - відреагував прем’єр України Денис Шмигаль. 

Нагадаємо, про випуск спеціальних облігацій на підтримку України раніше оголосив канадський прем'єр Джастін Трюдо. 

Окрім того, загалом протягом 2022 року Канада надала Україні пряму фінансову допомогу на 2 млрд доларів США. Вартість всіх інших видів допомоги від Канади сягає понад 2,5 млрд доларів, а сукупна вартість фінансової, військової та гуманітарної допомоги - понад 5 млрд доларів США.

Теми: КанадаУкраїна
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