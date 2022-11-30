Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада завершила випуск облігацій на 500 млн доларів для підтримки України

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 18:50

Уряд Канади завершив випуск 5-річних Облігацій суверенної підтримки України (Ukraine Sovereignty Bond), за допомогою яких канадці зможуть допомогти з фінансуванням для України.

Про це йдеться у заяві уряду Канади від 30 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що інвестори - переважно з Канади, майже 50 млн вклали фізичні особи. Долучилися також численні установи та організації, як і офіційні установи з-за кордону, у тому числі центральні банки. 

Реклама:

"Ці кошти допоможуть уряду України продовжувати надавати українцям усі необхідні послуги цієї зими - як виплату пенсій, закупівлю палива, відновлення енергетичної інфраструктури… Облігації надають можливість канадцям висловити солідарність з Україною, купуючи таку облікацію номіналом від 100 канадських доларів, що повністю підкріплюється кредитним рейтингом ААА", - зазначають у заяві.

Після перемовин з Україною суму, що відповідає доходам від облігацій, буде перерахована Україні у вигляді позики через Міжнародний валютний фонд. 

Як раніше повідомили у Банку Канади, відсотки за облігаціями виплачуватимуться двічі на рік - 24 лютого та 24 серпня. Наприклад, інвестори, які вклали 1000 доларів США з прибутковістю 3,3%, будуть отримувати 16,50 доларів США в лютому та серпні кожного року до 2027 року. 

ВІДЕО ДНЯ

Термін погашення Облігацій суверенної підтримки України настане 24 серпня 2027 року – на День Незалежності України. Тоді власники облігацій отримають повну суму своїх початкових інвестицій.

"Дякую за підтримку Джастіну Трюдо, Христі Фріланд та всім канадцям, які купили облігації", - відреагував прем’єр України Денис Шмигаль. 

Нагадаємо, про випуск спеціальних облігацій на підтримку України раніше оголосив канадський прем'єр Джастін Трюдо. 

Окрім того, загалом протягом 2022 року Канада надала Україні пряму фінансову допомогу на 2 млрд доларів США. Вартість всіх інших видів допомоги від Канади сягає понад 2,5 млрд доларів, а сукупна вартість фінансової, військової та гуманітарної допомоги - понад 5 млрд доларів США.

Теми: КанадаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: