Канада завершила випуск облігацій на 500 млн доларів для підтримки України

Уряд Канади завершив випуск 5-річних Облігацій суверенної підтримки України (Ukraine Sovereignty Bond), за допомогою яких канадці зможуть допомогти з фінансуванням для України.

Про це йдеться у заяві уряду Канади від 30 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що інвестори - переважно з Канади, майже 50 млн вклали фізичні особи. Долучилися також численні установи та організації, як і офіційні установи з-за кордону, у тому числі центральні банки.

"Ці кошти допоможуть уряду України продовжувати надавати українцям усі необхідні послуги цієї зими - як виплату пенсій, закупівлю палива, відновлення енергетичної інфраструктури… Облігації надають можливість канадцям висловити солідарність з Україною, купуючи таку облікацію номіналом від 100 канадських доларів, що повністю підкріплюється кредитним рейтингом ААА", - зазначають у заяві.

Після перемовин з Україною суму, що відповідає доходам від облігацій, буде перерахована Україні у вигляді позики через Міжнародний валютний фонд.

Як раніше повідомили у Банку Канади, відсотки за облігаціями виплачуватимуться двічі на рік - 24 лютого та 24 серпня. Наприклад, інвестори, які вклали 1000 доларів США з прибутковістю 3,3%, будуть отримувати 16,50 доларів США в лютому та серпні кожного року до 2027 року.

Термін погашення Облігацій суверенної підтримки України настане 24 серпня 2027 року – на День Незалежності України. Тоді власники облігацій отримають повну суму своїх початкових інвестицій.

"Дякую за підтримку Джастіну Трюдо, Христі Фріланд та всім канадцям, які купили облігації", - відреагував прем’єр України Денис Шмигаль.

🇨🇦 completed issuance of $500M Ukraine Sovereignty Bond. Funds will help us deliver critical services this winter - providing social payments, restoring energy infrastructure. We thank @JustinTrudeau, @cafreeland and all Canadians who bought the bond for this gesture of support.