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Канада завершила выпуск облигаций на 500 млн долларов для поддержки Украины

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 19:50

Правительство Канады завершило выпуск 5-летних облигаций суверенной поддержки Украины (Ukraine Sovereignty Bond), с помощью которых канадцы могут финансово поддержать Украину.

Об этом говорится в заявлении правительства Канады от 30 ноября, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что инвесторы - преимущественно из Канады, почти 50 млн вложили физические лица. Присоединились также многочисленные учреждения и организации, как и официальные учреждения из-за рубежа, в том числе центральные банки. 

"Эти средства помогут правительству Украины продолжать предоставлять украинцам все необходимые услуги этой зимой - как выплату пенсий, закупку топлива, восстановление энергетической инфраструктуры... Облигации предоставляют возможность канадцам выразить солидарность с Украиной, покупая такую облигацию номиналом от 100 канадских долларов, что полностью подкрепляется кредитным рейтингом ААА", - отмечается в заявлении.

После переговоров с Украиной сумма, соответствующая доходам от облигаций, будет перечислена Украине в виде займа через Международный валютный фонд. 

Как ранее сообщили в Банке Канады, проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год - 24 февраля и 24 августа. Например, инвесторы, которые вложили 1000 долларов США с доходностью 3,3%, будут получать 16,50 долларов США в феврале и августе каждого года до 2027 года. 

Срок погашения Облигаций суверенной поддержки Украины наступит 24 августа 2027 года - на День Независимости Украины. Тогда владельцы облигаций получат полную сумму своих первоначальных инвестиций.

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"Спасибо за поддержку Джастину Трюдо, Христе Фриланд и всем канадцам, которые купили облигации", - отреагировал премьер Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, о выпуске специальных облигаций в поддержку Украины ранее объявил канадский премьер Джастин Трюдо.

Кроме облигаций, в целом в течение 2022 года Канада предоставила Украине прямую финансовую помощь на 2 млрд долларов США. Стоимость всех других видов помощи от Канады достигает более 2,5 млрд долларов, а совокупная стоимость финансовой, военной и гуманитарной помощи - более 5 млрд долларов США.

Темы: КанадаУкраина
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