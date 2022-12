Канада завершила выпуск облигаций на 500 млн долларов для поддержки Украины

Правительство Канады завершило выпуск 5-летних облигаций суверенной поддержки Украины (Ukraine Sovereignty Bond), с помощью которых канадцы могут финансово поддержать Украину.

Об этом говорится в заявлении правительства Канады от 30 ноября, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что инвесторы - преимущественно из Канады, почти 50 млн вложили физические лица. Присоединились также многочисленные учреждения и организации, как и официальные учреждения из-за рубежа, в том числе центральные банки.

"Эти средства помогут правительству Украины продолжать предоставлять украинцам все необходимые услуги этой зимой - как выплату пенсий, закупку топлива, восстановление энергетической инфраструктуры... Облигации предоставляют возможность канадцам выразить солидарность с Украиной, покупая такую облигацию номиналом от 100 канадских долларов, что полностью подкрепляется кредитным рейтингом ААА", - отмечается в заявлении.

После переговоров с Украиной сумма, соответствующая доходам от облигаций, будет перечислена Украине в виде займа через Международный валютный фонд.

Как ранее сообщили в Банке Канады, проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год - 24 февраля и 24 августа. Например, инвесторы, которые вложили 1000 долларов США с доходностью 3,3%, будут получать 16,50 долларов США в феврале и августе каждого года до 2027 года.

Срок погашения Облигаций суверенной поддержки Украины наступит 24 августа 2027 года - на День Независимости Украины. Тогда владельцы облигаций получат полную сумму своих первоначальных инвестиций.

"Спасибо за поддержку Джастину Трюдо, Христе Фриланд и всем канадцам, которые купили облигации", - отреагировал премьер Украины Денис Шмыгаль.

🇨🇦 completed issuance of $500M Ukraine Sovereignty Bond. Funds will help us deliver critical services this winter - providing social payments, restoring energy infrastructure. We thank @JustinTrudeau, @cafreeland and all Canadians who bought the bond for this gesture of support.