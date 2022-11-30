Зеленський запросив Маска до України

Президент Володимир Зеленський по відеозв'язку на саміті "The New York Times DealBook Summit", запросив засновника компанії SpaceX та очільника Twitter Ілона Маска відвідати Україну.

Джерело: "The New York Times"

Пряма мова Зеленського: "Якщо ви (Маск – ред.) хочете зрозуміти, що Росія зробила тут, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто її розпочав і коли ми зможемо її закінчити".

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Деталі: Під час інтерв'ю з Ендрю Россом Соркіним відеозв'язок обірвався, а коли він відновився, Соркін пожартував, що Маск міг якось обірвати зв'язок.

"Я вас чую", - сказав Зеленський. "Найголовніше, щоб пан Маск нас почув", - додав він.

Що було раніше: Маск, який ще у перші дні повномасштабної війни підтримав Україну, надавши станції супутникового інтернету StarLink, на 222 день з вторгнення РФ запостив у Twitter "дотепне" антиукраїнське опитування. Фактично, запропонував Україні капітулювати.

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Маск запропонував 107-мільйонній аудиторії погодитися або ні з його баченням того, за яких умов між Росією та Україною настане "мир".