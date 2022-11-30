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Зеленский пригласил Маска в Украину

Станислав ПогориловСреда, 30 ноября 2022, 19:17
Зеленский пригласил Маска в Украину
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский по видеосвязи на саммите "The New York Times DealBook Summit" пригласил основателя компании SpaceX и главу Twitter Илона Маска посетить Украину.

Источник: "The New York Times"

Прямая речь Зеленского: "Если вы (Маск - ред.) хотите понять, что Россия сделала здесь, приезжайте в Украину, и вы увидите это собственными глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить".

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Детали: Во время интервью с Эндрю Россом Соркиным видеосвязь оборвалась, а когда она восстановилась, Соркин пошутил, что Маск мог как-то оборвать связь.

"Я вас слышу", - сказал Зеленский. "Самое главное, чтобы господин Маск нас услышал", - добавил он.

Что предшествовало: Маск, который еще в первые дни полномасштабной войны поддержал Украину, предоставив станции спутникового интернета StarLink, на 222 день с вторжения РФ запостил в Twitter "остроумный" антиукраинский опрос. Фактически, предложил Украине капитулировать.

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Маск предложил 107-миллионной аудитории согласиться или нет с его видением того, при каких условиях между Россией и Украиной наступит "мир".

Темы: МаскЗеленскийУкраина
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