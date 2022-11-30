Уряд Німеччини хоче передати Україні більше установок "Gepard"

Уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок "Gepard" для захисту від російських атак.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Канцлер Олаф Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що ми можемо знову відправити Україні деяку кількість танків "Gepard", - сказав прессекретар уряду Штеффен Хебестрейт у середу в Берліні.

Подробиці про постачання зброї стануть відомі тільки після того, як відбудеться передача.

"Оскільки у бундесверу немає "Gepard" з 2012 року, вони не з бундесверу", - сказав Хебестрейт.

Таким чином, залишається тільки можливість із запасів компанії-виробника або з Катару, де стадіони чемпіонату світу з футболу захищені від можливих терористичних атак з повітря німецькими Gepard.

На даний момент 30 таких танків було поставлено в Україну із запасів виробника KMW.

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Нагадаємо, 3 листопада Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на реекспорт до України боєприпасів для установок Gepard, обґрунтувавши такий крок політикою нейтралітету, яка забороняє експорт зброї до країн, що ведуть збройні конфлікти.