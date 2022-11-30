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Правительство Германии хочет передать Украине больше установок "Gepard"

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 19:48
Правительство Германии хочет передать Украине больше установок Gepard
Олаф Шольц демонстрирует Gepard, фото Getty Images

Правительство Германии хочет передать Украине больше зенитных танков "Gepard" для защиты от российских атак.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"Канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что мы можем снова отправить Украине некоторое количество танков "Gepard", - сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт в среду в Берлине.

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Подробности о поставках оружия станут известны только после того, как произойдет передача.

"Поскольку у бундесвера нет "Gepard" с 2012 года, они не из бундесвера", - сказал Хебестрейт.

Таким образом, остается только возможность из запасов компании-производителя или из Катара, где стадионы чемпионата мира по футболу защищены от возможных террористических атак с воздуха немецкими Gepard.

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На данный момент 30 таких танков были поставлены в Украину из запасов производителя KMW.

Напомним, 3 ноября Швейцария снова отклонила запрос Германии на реэкспорт в Украину боеприпасов для установок Gepard, обосновав такой шаг политикой нейтралитета, которая запрещает экспорт оружия в страны, ведущие вооруженные конфликты.

Темы: Германияоружиевойна
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