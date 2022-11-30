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До Києва приїхав архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі

Станіслав ПогоріловСереда, 30 листопада 2022, 21:21
Джастін Велбі, фото: Getty Images

До Києва прибув з триденним візитом на знак солідарності з народом та церквами України архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Джерело: "The Guardian"

Пряма мова Велбі: "Народ України продемонстрував надзвичайну мужність перед обличчям незаконного, несправедливого і жорстокого вторгнення Росії. Цей візит має на меті продемонструвати солідарність з ним, оскільки він стикається з надзвичайно важкою зимою".

Деталі: Архієпископ повідомив, що чекає зустрічі з церковними лідерами та місцевими християнами в Києві, щоб дізнатися, як "ми можемо продовжувати підтримувати їх в умовах триваючого спустошення, втрат і руйнувань, спричинених цією війною".

Він закликав християн Англіканської Церкви і всього світу продовжувати молитися за народ України.

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Теми: КиївВелика Британіявійна
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