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До Києва приїхав архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі

Станіслав ПогоріловСереда, 30 листопада 2022, 20:21
До Києва приїхав архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі
Джастін Велбі, фото: Getty Images

До Києва прибув з триденним візитом на знак солідарності з народом та церквами України архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Джерело: "The Guardian"

Пряма мова Велбі: "Народ України продемонстрував надзвичайну мужність перед обличчям незаконного, несправедливого і жорстокого вторгнення Росії. Цей візит має на меті продемонструвати солідарність з ним, оскільки він стикається з надзвичайно важкою зимою".

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Деталі: Архієпископ повідомив, що чекає зустрічі з церковними лідерами та місцевими християнами в Києві, щоб дізнатися, як "ми можемо продовжувати підтримувати їх в умовах триваючого спустошення, втрат і руйнувань, спричинених цією війною".

Він закликав християн Англіканської Церкви і всього світу продовжувати молитися за народ України.

Теми: КиївВелика Британіявійна
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