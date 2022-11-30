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В Киев приехал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби

Станислав ПогориловСреда, 30 ноября 2022, 20:21
В Киев приехал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
Джастин Уэлби, фото: Getty Images

В Киев прибыл с трехдневным визитом в знак солидарности с народом и церквями Украины архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Источник: "The Guardian"

Прямая речь Уэлби: "Народ Украины продемонстрировал чрезвычайное мужество перед лицом незаконного, несправедливого и жестокого вторжения России. Этот визит имеет целью продемонстрировать солидарность с ним, поскольку он сталкивается с чрезвычайно тяжелой зимой".

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Детали: Архиепископ сообщил, что ждет встречи с церковными лидерами и местными христианами в Киеве, чтобы узнать, как "мы можем продолжать поддерживать их в условиях продолжающегося опустошения, потерь и разрушений, вызванных этой войной".

Он призвал христиан Англиканской Церкви и всего мира продолжать молиться за народ Украины.

Темы: КиевВеликобританиявойна
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