В Киев приехал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби

В Киев прибыл с трехдневным визитом в знак солидарности с народом и церквями Украины архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Источник: "The Guardian"

Прямая речь Уэлби: "Народ Украины продемонстрировал чрезвычайное мужество перед лицом незаконного, несправедливого и жестокого вторжения России. Этот визит имеет целью продемонстрировать солидарность с ним, поскольку он сталкивается с чрезвычайно тяжелой зимой".

Детали: Архиепископ сообщил, что ждет встречи с церковными лидерами и местными христианами в Киеве, чтобы узнать, как "мы можем продолжать поддерживать их в условиях продолжающегося опустошения, потерь и разрушений, вызванных этой войной".

Он призвал христиан Англиканской Церкви и всего мира продолжать молиться за народ Украины.