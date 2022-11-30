В Киев приехал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
Среда, 30 ноября 2022, 21:21
В Киев прибыл с трехдневным визитом в знак солидарности с народом и церквями Украины архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Источник: "The Guardian"
Прямая речь Уэлби: "Народ Украины продемонстрировал чрезвычайное мужество перед лицом незаконного, несправедливого и жестокого вторжения России. Этот визит имеет целью продемонстрировать солидарность с ним, поскольку он сталкивается с чрезвычайно тяжелой зимой".
Детали: Архиепископ сообщил, что ждет встречи с церковными лидерами и местными христианами в Киеве, чтобы узнать, как "мы можем продолжать поддерживать их в условиях продолжающегося опустошения, потерь и разрушений, вызванных этой войной".
Он призвал христиан Англиканской Церкви и всего мира продолжать молиться за народ Украины.
ВИДЕО ДНЯ